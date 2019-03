Pendler-Chaos bei der Zürcher Hardbrücke

Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr ist es am Bahnhof Hardbrücke in Zürich zu einer Störung gekommen. Betroffen war die Strecke zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Stadelhofen. Grund war eine Stellwerkstörung, die laut dem SBB-Mediensprecher Christian Ginsig zu einem 25-minütigen Totalausfall geführt hat.

Kurz vor halb fünf Uhr konnten die Züge wieder anfahren. Es muss aber noch immer mit Verspätungen gerechnet werden. Der Feierabendverkehr sollte laut Ginsig aber nicht mehr betroffen sein.

Während der Störung fielen die S3, S5, S7, S9, S11, S15, S16 und S21 streckenweise aus. Die S5 hielt ausserordentlich in Zürich HB Löwenstrasse und nicht an der Museumsstrasse. Ausserdem hielt die S12 ausserordentlich in Zürich Oerlikon/Wallisellen und ebenfalls nicht an der Museumsstrasse.

(doz)