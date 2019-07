Person stirbt nach Sturz in den Rhein

Am Montag wurde der Feuerwehr Jetstetten per Notruf mitgeteilt, dass eine Person in Gewann Schwaben (Ortsteil Altenburg) in den Rhein gestürzt ist.

Aufgrund dieser Meldung wurden zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert, eine Einsatzleitung bei der Kläranlage Jestetten-Altenburg eingerichtet und Sichtposten aufgestellt. Dies berichtet die Feuerwehr auf ihrer Homepage. Mehrere Boote suchten daraufhin den Rhein ab.

Die Person konnte schliesslich oberhalb des Kraftwerks Rheinau auf der deutschen Rheinseite von einem Boot der Kantonspolizei Zürich gesichtet und geborgen werden.

Die deutschen Rettungskräfte fuhren über schweizerisches Gebiet (Rheinau) die Einsatzstelle an. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Person feststellen.

(rab)