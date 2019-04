«Ananas auf der Pizza? Geht nicht! Verboten!»

Seit über drei Jahren führt der Neapolitaner Raffaele Tromiro das Restaurant Napulé in Meilen am rechten Zürichseeufer. Etwa 385 Pokale und Auszeichnungen stehen im Restaurant. Tromiro wurde bereits mehrfach als Weltmeister unter den Pizzaiolos ausgezeichnet – Foodblogs bezeichnen seine Pizza als die beste der Schweiz.

Umfrage Mögen Sie Pizza? Soll diese Frage ein Witz sein? Pizza mag jeder!

Ab und zu esse ich gerne Pizza, es muss aber nicht wöchentlich sein.

Nein. Pizza lehne ich ab.

«Eine gute Pizza ist wie Poesie. Es braucht viel Zeit und die perfekten Zutaten», so Tromiro. Dafür lässt er zum Beispiel den Teig 24 Stunden ruhen. Sein Rezept für den Teig will er hingegen nicht verraten. Die Lieblingspizza des Weltmeisters ist die klassische Margherita: «Am besten mit Tomaten, Mozzarella und ein wenig Basilikum. Das macht für mich die perfekte Pizza aus.»

Weltmeister-Pizzaiolo über die Tabus beim italienischen Essen

Im Mai eröffnet er sein zweites Lokal in Glarus. Nebenbei gibt er Pizzakurse in Erlenbach und sorgt mit seinen Bilder und Pizzakreationen auch auf Instagram für Aufsehen. Über 10'000 Abonnenten folgen Tromiro mittlerweile.

20 Minuten hat den Weltmeister-Pizzaiolo in seinem Restaurant in Meilen getroffen und ihn gefragt, was so die absoluten Tabus im Zusammenhang mit italienischem Essen sind. Seine emotionalen Antworten sehen Sie im Video. Kleiner Tipp: Im Napulé nie nach einer Pizza Hawaii fragen.

(tam/mon)