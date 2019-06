Pneukran kracht auf A3 in sechs Autos

Auf der A3 in der Ausfahrt Lupfig ist es am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Pneukran ist kurz nach der Ausfahrt in mehrere andere Fahrzeuge gefahren. Laut der Kantonspolizei Aargau sind insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt worden.

Drei Personen wurden leicht verletzt. Die Strecke ist momentan sowohl in Richtung Basel als auch in Richtung Zürich gesperrt. Der Verkehr wird über die A1 umgeleitet. Die Aufräumarbeiten sind im Gang. Wie lange diese andauern werden, kann noch nicht abgeschätzt werden.

(doz)