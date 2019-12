Politikerin erhält Drohbrief und Hass-Kommentare

«Man kommt dort rein und es hat kein ‹Welcome›-Schild, sondern nur eine Ansammlung von Verboten. Auch die Omnipräsenz der Security hat mich sehr schockiert.» Mit diesen Worten beschrieb AL-Politikerin Ezgi Akyol in einem Beitrag von Tele Züri das neue Bundesasylzentrum in Zürich-West. Ihr komme das Asylzentrum gar wie ein Gefängnis vor.

Hier sieht man das Bundesasylzentrum von innen. (Video: Tamedia)

Auf Facebook wurde der Beitrag mehrfach geteilt und erhielt über 100 Kommentare – die meisten negativ. Einige griffen Akyol auch direkt an. Wie die AL-Zürich auf ihrer Seite schreibt, beteiligte sich auch SVP-Gemeinderat Derek Richter an der Diskussion. Er schrieb unter einen Kommentar, in dem der AL-Politikerin geraten wurde, doch mit den Asylanten in ihre Heimat zurückzukehren: «Wer das ist? AL-Gemeinderätin». Darunter verlinkte er auch das Gemeinderatsprofil, wo die Adresse ersichtlich war.

«‹Ausländer-Sau› soll sich raushalten»

Ein handgeschriebener Drohbrief, der der «Redaktion Tamedia» vorliegt, erreichte Akyol via Umweg übers Stadthaus. «Und dir, ‹Ausländer-Sau›, raten wir mit Nachdruck keinerlei Einmischungen in Asylunterkünfte. Sonst sehen wir uns gezwungen an deinem Wohnort aufzukreuzen! – und mehr!», heisst es darin unter anderem.

Zudem wird Akyol im Schreiben auf ihre Herkunft und ihr Geschlecht reduziert. Ausländer werden mit Ungeziefer verglichen, welche man in Bunkern einsperren oder ausschaffen sollte. Die AfD wird gelobt.



Politikerin will Anzeige erstatten



Akyol ist noch immer schockiert, was ihre Antwort Anfang Dezember ausgelöst hat: «Einige Sekunden im Fernsehen ohne provokante Aussage, aber ein ausländisch klingender Name reicht bereits für so viel Hass», sagt sie zum «Tages-Anzeiger». Auch, dass ihr Ratskollege ihre Adresse publik machte, lässt die Politikerin nicht kalt. «Dass jemand, der jede Woche mit mir im gleichen Saal sitzt, in Kauf nimmt, dass ich zu Hause belästigt werde, hätte ich nicht gedacht.»

Sie will nun eine Anzeige gegen unbekannt einreichen. Ihre Adresse wurde ebenfalls in der Zwischenzeit gelöscht und auch der Kommentar von Derek Richter ist verschwunden.

Dieser ist sich aber keiner Schuld bewusst. «Ich habe nur eine Frage beantwortet, die jemand auf Facebook gestellt hat», sagt er gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Er habe lediglich Informationen verlinkt, die sowieso schon im Internet gewesen seien. Er betont, dass er die Drohung im Brief verurteile und es nicht seine Absicht gewesen sei, Akyol zu diffamieren oder zu verspotten.





(juu)