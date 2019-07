Polizei Aargau sucht Sextäter «Mario»

Eine 23-jährige Frau wurde am eidgenössischen Turnfest in Aarau Opfer eines Sexualdelikts. Der Täter konnte fliehen. Nun sucht die Polizei mit einem Robotbild nach dem Mann.

Die Frau befand sich am Freitagabend, dem 21. Juni, mit Freunden auf dem Gelände des eidgenössischen Turnfests im Aarauer Schachen. Gegen Mitternacht musste sie auf die Toilette und wurde beim Warten auf eine freie Kabine von einem fremden Mann angesprochen.

Da das spätere Opfer an Krücken ging, zeigte sich der Unbekannte zunächst hilfsbereit. In der Folge gingen die beiden ein Stück zusammen, worauf der Mann die Frau plötzlich beiseite zerrte. An einer dunklen Stelle abseits des Festrummels verging sich der Unbekannte an der jungen Frau.

Täter hatte Zürcher Dialekt und Akne-Narben

Als sich die Frau wehrte, liess der Täter von ihr ab und flüchtete. Das Opfer erstattete einen Tag später bei der Kantonspolizei Anzeige gegen Unbekannt.

Der Mann soll ungefähr 25 Jahre alt sein und hatte sich selbst als «Mario» vorgestellt. Er habe eine sportliche Statur und ist ungefähr 1.85 Meter gross. Laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Aargau soll sein braungebranntes Gesicht Akne-Narben aufweisen. Ausserdem sprach er laut Aussagen des Opfers mit einem Zürcher Dialekt und hatte einen gelben Regenschirm dabei.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Personen, die den Mann auf dem Bild erkennen. Hinweise können über die Nummer 062 835 80 26 an die Polizei weitergeleitet werden.

