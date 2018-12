Polizei birgt an Goldküste zwei Leichen aus Weiher

Beim Schübelweiher in Küsnacht ZH wurden am Samstag zwei Leichen entdeckt, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt. Ein Gewaltdelikte stehe nicht im Vordergrund.

Um 11 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich eine leblose männliche Person im Weiher befände. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 91-jährigen Mannes feststellen.

Kein Zusammenhang

Am Nachmittag ging erneut eine Meldung ein: Eine leblose weibliche Person befinde sich im Wasser. Auch dieses Mal konnten die Rettungskräfte nur den Tod der 83-jährigen Frau feststellen.

Zwischen den beiden Todesfällen bestehe nach ersten Erkenntnissen kein Zusammenhang. Die genauen Umstände und die Todesursachen sind noch nicht abschliessend geklärt und werden derzeit durch die Kantonspolizei Zürich, Staatsanwaltschaft See/Oberland und dem Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich geklärt.

