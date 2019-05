Polizei entzieht drei Rasern den Führerausweis

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Samstagmittag im Hardwald waren drei Autofahrer so schnell unterwegs,

dass ihnen die Polizei ein sofortiges Fahrverbot erteilte.

Die Kantonspolizei Aargau setzte ihr Lasermessgerät amzwischen

zwischen Eiken und Kaisten ein. Auf dieser Hauptstrasse gilt

die übliche Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Die Polizei erfasste drei Autofahrer mit Geschwindigkeiten

von 125, 127 und 137 km/h. Alle wurden sofort gestoppt und

an die Staatsanwaltschaft verzeigt. Da zwei der Schnellfahrer keinen festen Wohnsitz in der Schweiz haben, aberkannte ihnen die Polizei den heimatlichen Führerausweis. Dies kommt einem Fahrverbot für die Schweiz gleich. Dem dritten, der in der Schweiz lebt, nahm die Polizei den Führerausweis vorläufig ab.

(kat)