Mann ruft Polizei, weil Feuerwehr zu laut ist

Eine Feuerwehrübung in Bremgarten erregte am Mittwochabend den Unmut der Anwohner. Dabei wurden Geräte wie Trennscheiben und andere laute Maschinen eingesetzt. Ein Nachbar störte sich gegen 21 Uhr so sehr am Lärm, dass er die Polizei alarmierte, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt.

Zwar durfte die Feuerwehr auch nach dem Aufkreuzen der Polizei weiter üben, dem Kommandanten der freiwilligen Feuerwehr, Thomas Burger, stösst die ganze Sache aber sauer auf. «Wir leisten einen freiwilligen Dienst zugunsten der Bevölkerung, werden aber immer mehr als Störenfried wahrgenommen», sagt er zur AZ. Die Nachbarn seien übrigens im Vorfeld über die Übung informiert worden.

Reibereien mit der Bevölkerung

Burger stört sich aber nicht nur am Polizeieinsatz bei der Übung. Auch im Ernstfall komme es immer wieder zu Reibereien mit der Bevölkerung. Manchmal werden seine Leute regelrecht zusammengestaucht, wenn eine Strasse aufgrund eines Unfalls gesperrt werden muss. Auch bei Löscheinsätzen komme es ab und zu vor, dass Passanten im Weg stehen.

Erst kürzlich sei es zu einem Vorfall gekommen, bei dem der Chauffeur eines Linienbusses einer Feuerwehrtruppe mit einer Anzeige gedroht habe. Die Ironie der Sache: Die Feuerwehr hatte kurzfristig eine Strasse sperren müssen, weil ein anderer Linienbus eine Ölspur hinterlassen hatte.

(doz)