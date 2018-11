Eine Privatparty, die eine Eigendynamik entwickelt, komplett eskaliert und zu einem Polizeieinsatz führt. Was nach dem Kinofilm Project X aus dem Jahr 2012 klingt, wurde am Samstagabend Realität im Zürcher Kreis 9.



«Die Party war in zwei gemieteten Räumen an der Aargauerstrasse – die Einladung kursierten via Snapchat und Zutritt war ab 15 Jahren erlaubt», sagt eine Leser-Reporterin, die laut eigenen Angaben zu den Partygästen gehörte. Plötzlich hatte es aber viel zu viele Leute in den Räumlichkeiten und auch drumherum. «Ich glaube zeitweise waren 300 Personen in den beiden Räumen. Man konnte sich kaum bewegen.»

«Sie warfen alles mögliche in Richtung der Polizisten»

«Es hiess dann, dass die Party abgebrochen wird und alle gehen sollen», so ein weiterer Partygast. Vor dem Haus sei es anschliessend zu Auseinandersetzungen unter den jungen Gästen gekommen. «Teilweise gingen 15 Leute auf zwei Jungs los und es hatte so viele Leute, dass man gar nicht eingreifen konnte.» Auch junge Frauen hätten sich gegenseitig verprügelt. «Einem Mädchen haben sie sogar ein Büschel Haare ausgerissen», sagt eine junge Frau, die an der Party teilnahm.

Als sich die Lage etwas beruhigte, traf wenig später die Polizei ein. «Dann eskalierte es erneut. Es wurden Steine, Flaschen und alles mögliche in Richtung der Polizisten geworfen – andere Jugendliche rannten davon», so ein weiterer Leser-Reporter, der vor Ort war. Danach sei es rund um den Bahnhof Altstetten zu weiteren kleinen Auseinandersetzungen gekommen.

Über 100 uneingeladene Gäste

In einer Medienmitteilung bestätigt die Stadtpolizei Zürich am Sonntagvormittag, dass Patrouillen kurz vor 22 Uhr in Richtung Kreis 9 ausgerückt sind und vor Ort mit Feuerwerkskörpern, Steinen und Flaschen beworfen wurden.

Die Polizei spricht von über 100 uneingeladenen Gästen denen der Einlass zur Privatparty verweigert wurde und daraufhin den vorbeifahrenden Verkehr behindert haben. Ein 14-jähriger Schweizer, der eine Flasche in Richtung Polizisten geworfen haben soll, wurde verhaftet.

