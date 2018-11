Über 500 Personen frieren für eine Wohnung

4 Zimmer, 2011 komplett saniert und in einem stadtnahen, familienfreundlichen Quartier. Das alles für 1000 Franken im Monat. Aufgrund der Besichtigung dieser Wohnung in Oerlikon, die auf Homegate ausgeschrieben war, herrschte am Dienstagabend Ausnahmezustand. Eine Leserin wollte die Wohnung besichtigen und traf auf rund 500 Leute.

Umfrage Würden Sie eineinhalb Stunden für eine Besichtigung anstehen? Ja, es könnte sich ja lohnen!

Niemals, das ist Zeitverschwendung.

Nur wenn ich Glühwein dazu serviert bekomme.

Ist mir egal, ich werde nicht mehr umziehen.

Bildstrecken Bordell in Wohnblock

Für die Besichtigung musste sie rund eineinhalb Stunden anstehen. «Ich bin um 19 Uhr angestanden, um 20.30 Uhr konnte ich die Wohnung besichtigen», sagt die Leserin. «Viele sind wegen der Kälte und der langen Wartezeit auch wieder gegangen.»

Polizei war vor Ort

Während des Anstehens sei dann sogar die Polizei aufgetaucht. «Die Polizei war vor Ort und ist mehrmals an der Warteschlange vorbeigefahren», so die Leser-Reporterin. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt, dass sie um diese Uhrzeit zur besagten Adresse ausrückte. Allerdings gab es lediglich eine Meldung wegen falsch parkierter Fahrzeuge, der sie nachging.

Als die Leserin dann am Eingang der Wohnung angekommen sei, waren auch die Formulare zum Bewerben alle weg. «Ich musste mir mein Formular online besorgen.» Die Wohnung selbst konnte aber zum Glück noch besichtigt werden. «Sie war sehr schön, ich habe mich sofort beworben», schwärmt die Leser-Reporterin. Allerdings ist sie der Meinung, nicht wirklich eine Chance bei solch einem Ansturm zu haben.

Tiefer Mietzins als Magnet

Die 4-Zimmer-Wohnung für 1000 Franken gehört der Wohngenossenschaft Asig. Der Mietzins richte sich dabei nach den ursprünglichen Kosten des Wohnobjekts, ohne Spekulations- oder Gewinnzuschlag, so Geschäftsführer Reto Betschart.

Da solche Mietzinse für Zürcher Verhältnisse sehr tief seien, seien derartige Anstürme bei Asig zur Normalität geworden. «Wir sind es gewohnt, dass bei günstigen Objekten das Interesse gross ist – der tiefe Mietzins wirkt wie ein Magnet.» Bei Besichtigungen erwarte man jeweils zwischen 170 und 200 Personen.

Für die Wohnung in Oerlikon laufe nun der Bewerbungsprozess. Das anschliessende Auswahlverfahren ist laut Betschart klar geregelt. So dürfen sich etwa Familien grössere Hoffnung machen auf die Wohnung, da die effiziente Nutzung der Wohnung ein wichtiges Kriterium ist. «Ein Paar hat bei einer 4-Zimmer-Wohnung also eher schlechte Karten», sagt Betschart.

(stv)