FCZ-Fan (16) stellt sich der Polizei

Am Mittwochabend wurde ein 40-jähriger Mann vor den Augen seiner zwei Kleinkinder beim Einsteigen in einen VBZ-Bus von einem Unbekannten, der mit FCZ-Fankleidung unterwegs war, niedergeschlagen. Der Mann blieb reglos neben dem Bus liegen und musste mit schweren Kopfverletzungen notfallmässig hospitalisiert werden. Der Vorfall hatte sich bei der Haltestelle Hardplatz ereignet.

In der Zwischenzeit konnte eine Person festgenommen werden. Wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilte, stellte sich der 16-jährige mutmassliche Täter am Donnerstag auf einem Polizeiposten im Kanton Zürich. Er wurde der zuständigen Jugendanwaltschaft zugeführt.

(mon)