Polizei schickt Samichlaus zur Tetris-Challenge

Es begann Anfang September, als die Kantonspolizei Zürich auf Social Media zeigte, was sich alles in einem Patrouillenwagen der Verkehrspolizei befindet. Entstanden ist daraus die Tetris-Challenge, in der mittlerweile Einsatzkräfte aus der ganzen Welt zeigten, was in ihren Fahr- oder Flugzeugen Platz hat.

Heute hat die Stadtpolizei Zürich ein neues Foto gepostet. Darauf zu sehen: Die Wasserschutzpolizei, die zeigt, was sich alles im Einsatzschiff befindet. Und dazu: ein Samichlaus in der Mitte. Das Bild sei eine spontane Aktion gewesen, sagt Mediensprecher Christian Spaltenstein. Man habe eine Weihnachtskarte fürs Team machen wollen und die Mannschaft habe sich für ein Aufleben der Tetris-Challenge entschieden.

Entstanden ist das Sujet auf dem Helikopter-Landeplatz bei der Wache am Mythenquai. Das Resultat hat den Weg zurück auf Social Media gefunden, «wir von der Kommunikation wollten der Tetris-Challenge einen Samichlaus-Touch geben».

