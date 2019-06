Polizei setzt 10'000 Franken Belohnung aus

Nachdem an Weihnachten in Rüti ZH ein Mann erschossen worden ist, tappt die Polizei noch immer im Dunkeln. Der Täter konnte noch nicht gefasst werden. Nun setzt die Kantonspolizei Zürich für Hinweise zum Täter eine Belohnung von 10'000 Franken aus, wie es in einer Mitteilung heisst.

Beim Opfer handelt es sich um I. I.* Er wohnte nur rund einen Kilometer vom Tatort entfernt im Nachbardorf Tann ZH. Der früherer Baggerfahrer ist seit 2002 der Inhaber des Restaurant Bären.

Offenbar war die Gaststätte ein bekannter Treff für Mazedonier in der Region. Sie sollen sich dort oft getroffen haben, um Karten zu spielen.

Eine Nachbarin erzählt:



Hintergrund der Tat dürfte ein seit Jahren schwelender Konflikt zwischen den Familien I. und B. sein. Die beiden Söhne der Familie I. sollen vor Jahren mit Baseballschlägern auf ein Mitglied der Familie B. losgegangen sein, berichten mazedonische Medien.

Blutrache?

Am 13. Dezember 2015 wurden die beiden in ihrem Auto angegriffen. Sie sollen mit automatischen Waffen beschossen worden sein. Einer der beiden Söhne wurde dabei getötet, wie eine Verwandte gegenüber 20 Minuten bestätigt. Der andere Sohn wurde schwer verletzt und ist gemäss Bekannten seither invalid. Die Täter sollen der Vater und der Bruder des Familienoberhaupts der Familie B., Dilaver B., sein.

Dilaver B. wurde letztes Jahr in Mazedonien erschossen. Der Täter soll in die Schweiz geflüchtet sein. Laut mazedonischen Medien soll die Familie I. damals die Tat in die Wege geleitet haben. Angehörige vermuten, dass die Tat von Rüti mit dem Mord an Dilaver B. zusammenhängt – auch wenn der getötete I.I. den Streit zwischen den Familien immer habe beilegen wollen.

*Name der Redaktion bekannt.

(20M)