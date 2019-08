Über eine Tonne Drogen am Flughafen konfisziert

Die Kantonspolizei Zürich hat im ersten Halbjahr 2019 in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Zollverwaltung

(EZV) über eine Tonne Drogen sichergestellt. Hierbei handelte es sich um rund 32 Kilogramm Kokain, 11 Kilogramm Haschisch, eine Tonne Kath, 5 Kilogramm Heroin und 625 Hanfsamen.

Hauptsächlich aus Brasilien

Wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte, wurden die Drogen entweder in das Reisegepäck eingebaut, lose darin mitgeführt, im Körper transportiert oder am Körper versteckt. Sie wurden hauptsächlich aus Brasilien, aber auch aus Indien, Israel, den Niederlanden, Spanien und Südafrika eingeführt.

Bei den im ersten Halbjahr 2019 am Flughafen Zürich verhafteten Personen handelt es sich um 10 Frauen und 8

Männer im Alter von 22 bis 67 Jahren. Die Verhafteten stammen aus Brasilien, Israel, Albanien, Holland, Polen und

Spanien.

(mon)