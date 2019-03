Polizei sucht Tankstellen-Räuber mit roter Jacke

Der Unbekannte überfiel den Shop der BP-Tankstelle an der Landstrasse in Wettingen am Sonntagabend, 17. Februar 2019. Dabei erbeutete er mehrere hundert Franken Bargeld. Trotz Fahndung gelang ihm die Flucht. Auch sind die bisherigen Ermittlungen nach dem unbekannten Mann erfolglos geblieben, schreibt die Kantonspolizei Aargau am Montag.

Der Gesuchte ist 160 bis 165 cm gross, von normaler Statur und trug bei der Tat eine auffällige rote Kapuzenjacke mit Aufschrift. Er sprach Hochdeutsch.

Zweimal zugeschlagen

Der Unbekannte wurde während der Tat durch die Überwachungskameras gefilmt. Mit diesen Bildern versucht nun die Polizei den Mann zu finden.

Möglich ist, dass der gleiche Mann wenige Stunden nach dem Überfall in Wettingen nochmals in Windisch AG zuschlug. Denn am frühen Montagmorgen wurde der Migrol-Tankstellenshop an der Zürcherstrasse überfallen. Auch hier wurde der Täter als klein beschrieben. Er trug allerdings eine schwarze Lederjacke.

(som)