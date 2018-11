Polizeiauto fährt Kind und Rollstuhlfahrer an

Kurz nach 15 Uhr am Dienstag fuhr ein Streifenwagen an der Schulstrasse 44 in Zürich rückwärts aus einem Parkfeld. Dabei übersah der Lenker offenbar einen 49-jährigen Rollstuhlfahrer sowie ein Kind, die gemeinsam unterwegs waren. Das Polizeiauto touchierte die beiden Personen.

Aufgrund der Berührung stürzte der Rollstuhlfahrer. Glücklicherweise verletzte er sich dabei nur leicht. Sicherheitshalber wurde er zur Kontrolle ins Spital gebracht, teilt die Stadtpolizei Zürich mit. Das 7-jährige Mädchen erlitt beim Unfall Schürfungen und Prellungen, die vor Ort ambulant behandelt werden konnten. Zur Unfallabklärung wurde die Kantonspolizei Zürich aufgeboten.

(20 Minuten)