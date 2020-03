Autos mit Drogen und Waffen in Wohnquartier

Kurz vor 22.30 Uhr meldeten Anwohner der Frohburgstrasse am Donnerstagabend, dass verdächtige Fahrzeuge im Quartier seien. In der Folge wurden mehrere Patrouillen der Stadtpolizei Zürich in die Umgebung des Rigiplatzes geschickt. Es zeigte sich rasch, dass die verdächtigen Fahrzeuge an der Frohburgstrasse parkiert waren.

Ein Leser-Reporter vor Ort schildert die Situation wie folgt: «Neun Polizeiautos kamen aus den Nichts und umzingelten fünf Personenwagen. Die Autos hatten verschiedene Nummernschilder aus der ganzen Schweiz und waren voll mit Personen. Die Insassen durften ihre Fahrzeuge nicht verlassen.»

37 Personen kontrolliert

In jedem der Fahrzeuge befanden sich mehrere Personen, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Einige der Fahrzeuge hätten beim Eintreffen versucht, davonzufahren und der Polizeipatrouillen zu entkommen. Folglich riegelte die Polizei Zu- und Wegfahrten an der Frohburgstrasse ab. Danach wurden acht Fahrzeuge und 37 Personen im Alter von 16 bis 28 Jahren kontrolliert. Dabei wurden auch Diensthunde der Stadtpolizei eingesetzt.

Bei der Durchsuchung wurden kleinere Mengen Betäubungsmittel sowie verbotene Gegenstände wie Messer, Elektroschocker, Schlagstöcke, Reizstoffsprays und Vermummungsmaterial sichergestellt. Gegen die Betroffenen wird entsprechend rapportiert. Alle Kontrollierten wurden vor Ort entlassen und mit einer Wegweisung belegt.

(mab)