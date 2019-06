Polizist bei Kontrolle angegriffen und verletzt

In der Nacht auf Sonntag kam es im Rahmen des Albanifests in Winterthur zu mehreren Einsätzen der Polizei. In einer Mitteilung der Stadtpolizei heisst es, dass die Beamten stark gefordert waren und immer wieder wegen Streitereien und gewalttätigen Auseinandersetzungen ausrücken mussten.

Bei einer Schlägerei kurz nach 23 Uhr erlitt ein 19-Jähriger Schweizer ein Schädel-Hirn-Trauma und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, der Täter ist noch flüchtig. Etwas später wurde ein 19-jähriger Eritreer festgenommen, der verdächtigt wird, etwas früher am Abend, bei einem Restaurant eine Scheibe eingeschlagen zu haben.

23-Jähriger festgenommen

Nach dem offiziellen Festschluss kurz vor 4 Uhr kam es dann zu einer grösseren Schlägerei an der Bankstrasse. Als eine Patrouille danach eine Kontrolle durchführte, wurde ein Polizist unvermittelt angegriffen und zu Boden geschlagen. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Beim Täter handelt es sich um einen 23-jährigen Schweizer. Er wurde festgenommen.

Bei einer weiteren Schlägerei in dieser Zeitspanne wurde ein 45-jähriger Schweizer am Kopf verletzt und musste mit unbekannten Verletzungen ebenfalls ins Spital gebracht werden. Die zahlreichen weiteren Auseinandersetzungen in der zweiten Festnacht standen oft im Zusammenhang mit übermässigem Alkoholkonsum und verliefen meist glimpflich.

Bei Verkehrskontrollen im Umfeld des Festes wurden zwei angetrunkene Fahrzeuglenker gestoppt und sechs Taxilenker wegen verschiedenen Gesetzesverstössen zur Anzeige gebracht. Ferner verzeigten die Spezialisten der Verkehrspolizei zehn Autofahrer, die mit ihrem Fahrzeug unnötigen Lärm verursachten.

