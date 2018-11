«Blutbad»-Drohung gegen die Redaktion des «Blick»

Rund um das Ringier-Pressehaus an der Dufourstrasse im Zürcher Kreis 8 waren am Montagnachmittag mehrere Polizisten in Vollmontur im Einsatz. Grund ist eine anonyme Drohung gegen den «Blick», die am Montagmorgen an mehrere Nachrichtenredaktionen geschickt wurde. Auch 20 Minuten hatte das Mail mit dem Titel «Blutbad bei Blick Redaktion» im Postfach. Darin stehen auch Sätze wie «Passanten und Zeugen werden nicht geschont!».

«Aufgrund der Art der Drohung haben wir ein Grossaufgebot zusammengestellt», sagt Marco Cortesi, Medienchef der Stadtpolizei Zürich. Die sichtbare Präsenz wurde am späten Montagnachmittag reduziert – die Ermittlungen würden aber weiterhin auf Hochtouren laufen. «Wir haben viele Leute im Einsatz, die versuchen, die Urheberschaft der Drohung ausfindig zu machen», so Cortesi. Bis wann der Einsatz dauere, sei aktuell noch nicht klar.

Auch Polizei bei Verlagshaus in Aarau

Ringier hat die Mitarbeiter intern informiert, dass Pausen nicht vor dem Haupteingang gemacht werden sollen. Der Zugang zum Pressehaus ist aktuell nur noch mit Mitarbeiter-Badge möglich und das interne Sicherheitsaufgebot wurde ebenfalls vergrössert.

Auch vor dem Medienhaus von CH Media in Aarau ist die Polizei vorgefahren. Laut der «Aargauer Zeitung» ist dort ebenfalls eine Drohung eingegangen.

(20M)