Polizisten retten Betrunkenen aus Limmat

Kurz nach 2 Uhr in der Nacht auf Sonntag fiel polizeilichen Fahndern im Bereich Landesmuseum ein stark alkoholisierter Mann auf. Der Betrunkene begab sich zur Schiffsstation Zürich-Landesmuseum und stürzte unvermittelt in die Limmat, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Die Fahnder eilten dem 24-Jährigen sofort zur Hilfe und zogen ihn aus dem Wasser. Nach der Erstversorgung mit trockenen Kleidern stellten die Polizisten bei ihm eine kleine Menge Betäubungsmittel sicher. Der Mann wurde anschliessend in die Obhut eines Kollegen übergeben.

(wed)