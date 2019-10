Noah (19) eröffnet veganes Fine-Dining-Restaurant

Ein Rezept für zwei Verliebte – oder solche die es noch werden wollen.1 Stk. Banane1 Stk. Nektarine / sonst eine Saisonale Frucht---1 Tasse Weissmehl1 Tasse Sojamilch1 Tasse Himbeeren (tiefgekühlt)2 Pack Vanille Zucker1 Pack Backpulver- Die Banane schälen und in Scheiben schneiden- Die Nektarine in dünne Schnitze schneiden- Alle Zutaten in eine Schüssel geben und gut mit einem Schwingbesen mischen- Teig ca. 15 min gehen lassen- Pancakes in einer Bratpfanne mit etwas Öl bei mittlerer Hitze ausbacken- Auf einem Teller mit etwas Beeren, Bananen und Nektarinen garnieren- Schmecken besonders gut zusammen mit Ahorn Sirup und Soja Natur Joghurt