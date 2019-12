Geldautomaten-Knacker kamen mit dem Porsche

Am frühen Dienstagmorgen ging bei der Polizei der Alarm ein. Auf dem Gelände einer Tankstelle am Hardring am Ausgang von Wildegg fanden die Beamten daraufhin einen «mit Brachialgewalt» geknackten Geldautomaten. «Wir suchen Augenzeugen», schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung.

Der Schaden am Gerät lasse sich noch nicht beziffern. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die Kriminellen mit einem dunklen Porsche Cayenne mit entwendeten GR-Kontrollschildern unterwegs.

(rab)