Porschefahrer flüchtet vor Polizei und landet in Fluss

Anlässlich einer Kontrolle wollte die Regionalpolizei Bremgarten am Samstagabend, kurz vor 19 Uhr einen Autofahrer auf der Zugerstrasse anhalten. Dabei missachtete der 38-Jährige jedoch das polizeiliche Haltezeichen, wie die Kapo am Sonntag mitteilt. Der Schweizer setzte zur Fluchtfahrt an, verlor bei der Reussbrücke in Rottenschwil jedoch die Herrschaft über seinen Porsche Cayenne. Der Mann landete mit dem Fahrzeug in der Reuss.

Der stark alkoholisierte Fahrer konnte sein Auto selbstständig und unverletzt verlassen und an Land schwimmen. Der Mann aus Bremgarten AG war der Polizei bereits bekannt. Er war bereits mit einem Führerausweisentzug belegt. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten ordnete eine Blutprobe an und eröffnete eine Strafuntersuchung. Der Mann wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

Am weissen Porsche entstand Totalschaden. Das Auto musste am Sonntagmorgen durch eine Bergungsfirma und unter Mithilfe einer Tauchequipe der Polizei und der Feuwerwehr aus dem Fluss geborgen werden.

(mhu)