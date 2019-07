Postauto macht sich selbständig – Bub verletzt

Kurz nach 12 Uhr kam es am Mittwoch zu einem Bus-Unfall beim Spital in Uster ZH. «Der Chauffeur ist aus dem Bus gestiegen wegen einer offenen Tür – dann rollte der Bus plötzlich rückwärts», sagt eine Leserin, die zum Zeitpunkt des Vorfalls im Bus sass. Der führerlose Bus sei dann 20 bis 30 Meter gerollt und ins Velohäuschen des Spitals geprallt. Mehrere Passagiere seien dabei umgefallen: «Eine ältere Dame sowie ein 2-jähriger Bub seien verletzt worden und wurden ins Spital nebenan gebracht», so die Leserin.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage einen Unfall mit einem Bus in Uster. Eine bis zwei Personen seien leicht verletzt worden. Der Unfallhergang ist noch unklar.



