SVPler wehren sich gegen Parkplatz-Aufhebung

Um die Züri-Velos von Publibike zu stationieren, wurden in der Stadt Zürich Parkflächen in der blauen Zone aufgehoben. Das für Velos zuständige Tiefbau- und Entsorgungsdepartement der Stadt Zürich bestätigte im Oktober auf Anfrage, dass man an der Hallwylstrasse und bei der Siriuswiese am Zürichberg die blaue Zone zugunsten einer Station für die Leihvelos gekürzt habe. Eine Erweiterung der blauen Zone an einer anderen Stelle im Gebiet sei nicht vorgesehen.

Postulat beim Stadtrat eingereicht

Nun haben die beiden SVP-Gemeinderäte Stephan Iten und Christoph Marty ein Postulat beim Stadtrat eingereicht, wie das «Tagblatt der Stadt Zürich» schreibt. Darin fordern sie, dass Abstellplätze für Leihvelos bereitgestellt werden, ohne dass man bestehende Abstell- und Parkplätze für Velos, Autos und Taxis aufhebt oder Fussgänger auf ihrem Gehweg einschränkt.

Auf städtischem wie auch auf privatem Grund seien geeignete Flächen zu prüfen und zur Verfügung zu stellen: «Die bestehenden Abstellplätze sollen und dürfen nicht zugunsten eines rein privatwirtschaftlich betriebenen Angebots, das weniger von öffentlichem Interesse ist, aufgehoben werden.» Zwar gab es laut Iten nur wenige Beschwerden wegen den aufgehobenen Veloab­stellplätzen. Der SVP-Gemeinderat befürchtet aber, dass noch mehr Umnutzungen hinzukommen.

Noch mehr Standplätze geplant

Ob es noch weitere solche Umnutzungen geben wird, ist noch unklar: «Wenige weitere Stationen können dazukommen», sagte Mike Skier, Sprecher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements der Stadt Zürich, im Oktober. Die Standplätze werden in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt vorgeschlagen. Derzeit sind rund 90 Stationen in Betrieb. Ziel sei es, ein Netz von mindestens 150 Stationen anzubieten.

(mon)