Protest, weil Stadt 30 Bäume an der Limmat fällt

Grün Stadt Zürich kommt nicht zur Ruhe. Nachdem sie wegen der Fällung von 2100 Bäumen am Uetliberg viel Kritik einstecken musste, gibt es nun Protest aus Wipkingen.

Noch in diesem Jahr will die Stadt an der Limmat 30 Bäume fällen, sie sind zwischen dem Klosterfahrweg und der Strasse Am Wasser bereits markiert. Anfang der Woche haben Bürger Zettel an den Bäumen befestigt. Darauf steht etwa: «Grün Stadt Zürich schlägt wieder zu», «Ein Baum gibt Leben. Er ist beständig, Grün Stadt Zürich killt ihn» oder «Warum, Herr Wolff?».

Bäume sind krank und fremd

Wie Grün Stadt Zürich zum «Tages-Anzeiger» sagte, hat die Baumfällaktion aber gute Gründe. Rund 15 der Bäume sind Robinien – also invasive Neophythen, die man in der Schweiz nicht will. Zudem sind die Rinde, die Samen und Blätter des Baumes giftig.

Laut Lukas Handschin, Sprecher von Grün Stadt Zürich, haben sie sich am Limmatufer unkontrolliert ausgebreitet und verdrängen andere Gehölze. Deshalb ist die Fällung für die Stadt eine Naturschutzmassnahme.

Zettel verschwunden

Weitere 15 Bäume im gleichen Gebiet sind laut Handschin krank. Mehrere Eschen leiden am Eschentriebsterben. Die Stadt entferne sie aus Sicherheitsgründen.

Die Protest-Flyer an den Bäumen sind gemäss der Zeitung mittlerweile verschwunden. Dafür steht in der Nähe eine Tafel von Grün Stadt Zürich, auf der die Fällaktion erklärt wird.

