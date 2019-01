Pub-Besitzer nach Brand im Kreis 3 vermisst

In Zürich-Wiedikon brannten am Donnerstagmorgen das Untergeschoss eines Geschäftshauses sowie zwei Container im Hinterhof einer Liegenschaft an der Schimmelstrasse. Nachdem die Rettungskräfte das Feuer gelöscht hatten, entdeckten sie eine Leiche im Keller. Wie der «Blick» berichtet, könnte es sich bei dem Toten um den Besitzer des nahe gelegenen Pubs Mc Gee's handeln.

Pub-Besitzer seit Brand vermisst

Laut den Angehörigen wird der Pub-Inhaber seit dem Brand vermisst. Der Wirt nehme weder sein Handy ab noch sei er im Pub aufgekreuzt. Auch sein Auto soll verlassen vor dem Pub stehen. Zudem befinden sich im Keller, wo die tote Person gefunden wurde, das Getränkelager des Pubs sowie das Büro des Besitzers. «Wir denken, dass er es ist», sagt ein Stammgast zur Zeitung.

Bei der Stadtpolizei Zürich hat man noch keine Kenntnis von der Identität des Opfers und den genauen Todesursachen. «Die Obduktion läuft noch», sagt Sprecherin Judith Hödl auf Anfrage von 20 Minuten.

