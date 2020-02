Räuber fesselte Frau und klebte ihr den Mund zu

Die Beute war gering, die Tat äusserst brutal. Im Juli 2018 läutete der Schweizer bei einer 66-jährigen Frau in Zürich und gab sich als Mitarbeiter der Elektrizitätswerke aus. Er hatte eine Werkzeugtasche dabei, in der er einen nicht mit echten Patronen geladenen Revolver, Klebeband, Kabelbinder und Handschuhe mitführte.

Er begann zum Schein die Glasfaserkabel zu überprüfen, als er plötzlich den Revolver auf die Frau und ihren zu Besuch anwesenden 80-jährigen Freund richtete. Der Räuber zog sich einen Strumpf über das Gesicht und verlangte Bargeld, Bank- und Kreditkarten.

Senior erlitt Zusammenbruch

Als der Täter dem Senior drohte, ihn zu fesseln und zu knebeln, erlitt dieser einen Schock. Der 80-Jährige bekam einen Schwächeanfall und begann zu schreien und zu weinen. Er und seine Freundin mussten dem Räuber Bargeld sowie Bank- und Kreditkarten geben.

Da der herzkranke Senior einen Zusammenbruch erlitt und schwer atmete, rief die verängstigte Frau den Notfallarzt an. Als sie am Telefon den Überfall erwähnte, unterbrach der Räuber die Verbindung. Er nahm der Frau das Handy ab und verliess die Wohnung. Der Versuch, bei einer nahen Bank Geld zu beziehen, gelang ihm aber nicht – die 66-Jährige hatte einen falschen Code angegeben.

Ein zweites Mal

Zwei Tage später schlug der Maschineningenieur wieder zu. Diesmal war das Opfer eine 72-jährige Frau in Effretikon. Der Mann gab sich erneut als Mitarbeiter einer Firma aus, der wegen des Glasfaserkabels etwas nachschauen müsse. Wieder bedrohte er die Rentnerin mit dem Revolver, fesselte sie an einen Stuhl und klebte ihr den Mund zu. Als er die Frau fragte, ob sie Bank- und Kreditkarten habe, verneinte sie das.

Der Räuber gab sich damit nicht zufrieden und suchte nach dem Portemonnaie. Er fand den Geldbeutel und schleifte die gefesselte Frau mitsamt dem Stuhl ins Badezimmer, wo er sie zusätzlich mit mehreren Kabelbindern um den Hals fesselte. Dann musste die Frau ihm die PIN-Codes der EC- und Kreditkarte verraten. Dabei zählte der Räuber und bei der richtigen Zahl musste das Opfer nicken. Bevor er die Wohnung verliess, sagte er ihr, dass er die Tür abschliessen werde und sie niemand hören könne.

Falschen Code gegeben

Wie schon beim ersten Fall konnte er am Bancomaten kein Geld abheben, weil die 72-Jährige einen falschen PIN-Code angegeben hatte. Er kehrte zurück und drohte, sie zu erschiessen, sollte sie nochmals einen falschen Code angeben. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, band er der Frau ein Geschirrtuch über den Mund und zog die Kabelbinder um den Hals stärker zu.

Als sie ihm den richtigen Zahlencode verraten hatte, verliess er Wohnung. Er konnte beim nächsten Bancomaten insgesamt 4000 Franken abheben. Danach kehrte er in die Wohnung zurück und befreite die Frau von den Fesseln, zuvor hatte er das Handy des Opfers gesperrt und den Festnetzanschluss ausgesteckt.

Im vorzeitigen Strafvollzug

Der Maschineningenieur hatte im gleichen Sommer zudem einer hochbetagten Nachbarin einen Revolver und Schmuckgegenstände im Gesamtwert von 9000 Franken entwendet. Den Revolver benutzte er für die beide Raubüberfälle.

Die Staatsanwältin klagt den heute 62-jährigen Maschineningenieur wegen Raubs und Diebstahls an. Der Mann wurde kurz nach den Überfällen verhaftet und befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug. Das geforderte Strafmass wird am Prozess am Mittwochnachmittag mitgeteilt.

(hoh)