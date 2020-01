Rapstar kommt ein letztes Mal in die Schweiz

Über 40 Gold- und Platinauszeichnungen, ausverkaufte Hallen und Millionen von Hörern auf den Streaming-Plattformen – RAF Camora ist einer der erfolgreichsten Deutschrapstars der letzten Jahre. Sein aktuelles Album «Zenit» ging in der Schweiz, in Deutschland und Österreich direkt auf Platz 1.

Damit ist aber bald Schluss: Der 35-jährige Österreicher, der in Vevey VD geboren ist, will auf seinem Höhepunkt aufhören. «Es fühlt sich wie die beste Entscheidung meines Lebens an», erklärte er kürzlich. Die Gründe liefert er direkt mit, denn er erklärt, dass die Zeit immer schnelllebiger werde. Singles seien bereits nach drei Wochen alt, Hypes gingen genauso schnell vorbei wie sie begonnen hätten.

Mit dem Schlussstrich würde seine Musik an Wert gewinnen, da es keine weitere mehr geben werde. Zudem habe er das Spiel bereits durchgespielt: «Alle Träume wurden erfüllt.» Als Enddatum seiner Karriere nannte er in einem Interview den 18. Dezember 2020.

Abschiedstour soll nur aus fünf Konzerten bestehen

Zuvor geht er in diesem Jahr aber nochmals auf Tour. Wie Heute.at berichtet, soll die voraussichtlich allerletzte Tournee mit fünf Konzerten aber eine überschaubare sein: Belgrad, Sarajevo, Wien, Zürich und München. Jede Station habe dabei eine Bedeutung. Im Balkan hat RAF laut eigenen Aussagen extrem treue Fans, Österreich ist sein Heimatland, die Schweiz sein Mutterland und in Deutschland lebt er zurzeit.

Die Show in Zürich ist bereits offiziell angekündigt. Am 10. Oktober wird RAF Camora inklusive Special Guest in der Samsung Hall auftreten. Tickets gibt es ab 66.70 Franken auf Starticket.ch. Lange dürften die Tickets nicht verfügbar sein. Sollte der Konzertplan so bleiben, wird es nämlich der zweitletzte Auftritt seiner Karriere sein. Erst im Dezember kamen 12'000 Besucher ins Hallenstadion, um RAF Camora und Rap-Kollege Bonez MC zu sehen.

