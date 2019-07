Rapstar widmet Tour totem Winterthurer

Bei einem schweren Autounfall im Kosovo ist der 25-jährige Winterthurer S. K.* in den frühen Morgenstunden des 22. Juni ums Leben gekommen. Wie Polizisten vor Ort sagten, war der Aufprall so heftig, dass «Einzelteile des Porsche Cayenne bis zu 200 Meter weit weg geschleudert wurden». Inzwischen wurde der junge Winterthurer mit türkischen Wurzeln im Kreise seiner Familie in der Türkei beerdigt.

Mit dabei war auch der Deutschrap-Star Azet, für den K. als Tour-Manager gearbeitet hatte. «Du warst mein Bruder, mein Partner, der Mensch, der 24 Stunden an meiner Seite war. Ich hätte für dich getötet und wär gestorben für dich. Jetzt bist du von uns gegangen», postete der Rapper kurz nach dem Unfall auf Instagram.

«Wir hoffen, ihm damit die letzte Ehre zu erweisen»

Am Sonntagabend hat sich Azet nun ausführlich über K. zu Wort gemeldet: «Der schwere Schicksalsschlag und der Verlust unseres geliebten Bruders hat uns zutiefst getroffen und unsere Herzen zerrissen.» In den ersten Momenten habe er überlegt, die bevorstehende Balkan-Tour zu canceln. «In Absprache mit der Familie haben wir uns aber dazu entschieden, seine Visionen am Leben zu erhalten und unsere komplette Tour K. zu widmen.» Man wolle die ganze Energie in diese Show packen und mit den Gästen nochmals von K. Abschied nehmen. «Wir hoffen, ihm damit die letzte Ehre zu erweisen.»

Schliesslich sei es der 25-jährige Winterthurer gewesen, der die ganze Tour im Balkan auf die Beine gestellt habe, wie Azet schreibt: «Er hat letztes Jahr einen komplett neuen Markt erschlossen und als erster Eventmanager überhaupt eine komplette Tour eines deutschsprachigen Künstlers auf dem Balkan organisiert – seine Arbeit hat uns stolz gemacht!»

*Name der Redaktion bekannt.

(wed)