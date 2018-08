19-Jähriger nach Raserrennen im Spital

Ein Töfffahrer war in der Nacht auf Samstag bei der Kollision mit einem Auto auf der Industriestrasse in Würenlingen verletzt worden. Er musste mit schwersten Beinverletzungen mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte.

Jetzt ist klar: Der Verkehrsunfall war die Folge eines Raserrennens. Dies bestätigte die Aargauer Staatsanwaltschaft gegenüber der AZ. Die Beteiligten waren ein 22-jähriger Audi- und ein 19-jähriger Töfffahrer.

70 Meter durch die Luft geschleudert

«Gestützt auf die bisherigen Ermittlungen, gehen wir davon aus, dass sich der Töfffahrer mit einem Audi-Fahrer ein Rennen geliefert hat», sagte Fiona Strebel von der Staatsanwaltschaft.

Der Töfffahrer sei kurz nach Mitternacht auf der Industriestrasse in Würenlingen in Richtung Bahnhof unterwegs gewesen, als er seitlich mit einem korrekt entgegenkommenden Personenwagen kollidiert sei. Strebel bestätigte einen anonymen Hinweis, den die AZ und Tele M1 erhalten hatten, dass der Töfffahrer nach dem Aufprall rund 70 Meter durch die Luft geschleudert worden sei. Dem 19-Jährigen wurde der Führerausweis, den er auf Probe besass, abgenommen. Die Autolenkerin sowie ihre beiden Mitfahrenden seien beim Unfall nicht verletzt worden.

Die Polizei traf am Unfallort den Audi-Fahrer sowie einen zweiten Töfffahrer an. Sie wurden vorläufig festgenommen und nach einer Befragung am Sonntagnachmittag wieder aus der Haft entlassen. Die beteiligten Fahrzeuge sollen alle beschlagnahmt worden sein. Was genau sich in der Nacht ereignet hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

(dmo/sda)