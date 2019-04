Sein Papierflieger flog fast 38 Meter weit

37,65 Meter weit flog der Papierflieger von Karl Daher am Samstag. Der 27-jährige Fribourger hatte sich mit diesem Resultat am Red Bull Paper Wings Wettbewerb in Winterthur gegen seine Konkurrenz durchgesetzt.

In der Halle 53 waren 20 Papierflugzeug-Piloten aus der ganzen Schweiz in den Kategorien «Longest Airtime» und «Longest Distance» gegeneinander angetreten. Sie kämpften um den Einzug ins Weltfinale Mitte Mai.

Weltmeisterschaft in Salzburg

Neben Daher stand auch Jérémy Cohen, ebenfalls aus Fribourg, auf dem Siegertreppchen. Sein Papierflieger erreichte die längste Flugzeit. Exakt 9,04 Sekunden schwebte er in der Luft. Die beiden Westschweizer haben sich für die Weltmeisterschaft Mitte Mai qualifiziert und zudem je einen Flug mit der Air Zermatt gewonnen.

Dafür werden sie extra nach Österreich reisen und die Schweiz am Red Bull Paper Wings World Final vom 16. bis 18. Mai in der Arena des Hangar-7 am Flughafen Salzburg vertreten. Teilnehmer aus über 60 Ländern werden dabei sein.

Aus A4-Papierblatt gefaltetes Papierflugzeug

Am Red Bull Paper Wings Schweizer Finale sind die Regeln für die Teilnehmer streng. So darf für den Flieger nur ein Blatt ungekürztes und unbeschädigtes A4 Papier benützt werden. Dieses soll nicht mehr als 100 Gramm wiegen.

Weder Klebstoff, Klebeband noch Heftklammern sind erlaubt. Die Papierflugzeuge müssen vor Ort und mit dem offiziellen Papier konstruiert werden. «Es geht darum, ein möglichst tolles Design mit fliegerischem Können zu verbinden», heisst es von Seiten der Organisatoren.

Rekord ist ein Flug von 70 Metern

Aus allen bisherigen World Finals von Red Bull wurden 2012 zwei Rekorde aufgestellt. Diese gelten seitdem als ungebrochen. So führt der Libanese Elie Chemaly mit der längsten Flugdauer von 10,68 Sekunden. Beim weitesten Flug ist es der Tscheche Tomas Beck mit 50,37 Meter.

Im Guinessbuch der Rekorde haben 2012 John Collins und Joe Ayoob mit 69,14 Meter den Weltrekord im Papierflieger-Weitflug aufgestellt. Collins hat den Papierflieger entworfen und gefaltet. Ayoob war für den Wurf verantwortlich. Mit 29,2 Sekunden erreichte der Japaner Takuo Toda die längste Flugzeit.





(mon)