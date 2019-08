Rekord-Frauenanteil bei Wahlen für Nationalrat

Um die 35 Zürcher Nationalratssitze bewerben sich 966 Personen – ein Spitzenwert. Sie verteilen sich auf 32 Listen. Vor vier Jahren waren es 873 Personen auf 35 Listen. Der Frauenanteil beträgt 43 Prozent – ebenfalls ein Spitzenwert.

Umfrage Wollen Sie auch Politiker werden? Ich bin schon Politiker.

Ja, das ist ein Ziel von mir.

Nein, ich kümmere mich lieber um anderes.

Dazu sage ich nichts.

Das sagte Peter Moser vom Statistischen Amt am Freitag vor den Medien anlässlich der Auslosung der Listennummern für die Nationalratswahlen 2019. Beim letzten Wahltermin im 2015 lag der Frauenanteil bei 34,8 Prozent.

16 Personen sind 18 Jahre alt

Dass es trotz weniger Listen mehr Kandidierende hat, erklärt Moser damit, dass mehr Listen voll seien - also 35 Namen drauf stehen – als vor vier Jahren. Das Durchschnittsalter liegt bei 43 Jahren. Das ist laut Moser ein «erstaunlich konstanter Wert». Die älteste Kandidierende ist 81-jährig, 16 Personen sind 18 Jahre alt.

34 Prozent der Kandidaturen stammen aus der Stadt Zürich. Damit herrsche ein gewisser Überhang, sagte Moser. Denn die Stadt stellt nur 28 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner. 8 Prozent der Kandidaturen kommen aus Winterthur, 58 Prozent aus dem restlichen Kantonsgebiet.

Per Losentscheid

Am 8. August ist die Frist für das Einreichen der Wahlvorschläge für die Nationalratswahlen abgelaufen. Für die Nummerierung der Listen gilt gemäss dem Gesetz über die politischen Rechte folgende Regelung: Listen von Parteien oder Gruppierungen, die in der laufenden Amtsdauer im Nationalrat vertreten sind, erhalten die Listennummern in der Reihenfolge der Vertretungsstärke der Zürcher Mitglieder im Nationalrat. Das sind SVP, SP, FDP, GLP, CVP, Grüne, BDP und EVP. Den übrigen Listen wird durch Losentscheid eine Listennummer zugewiesen.

(sda)