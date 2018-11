Stadion-Abstimmung findet definitiv statt

Die Stadt Zürich plant zusammen mit privaten Investoren auf dem Areal Hardturm den Bau eines Fussballstadions für 18'000 Fans, 174 Genossenschaftswohnungen sowie zwei Türmen mit 570 Wohnungen. Die Zürcher Stimmbevölkerung wird definitiv am kommenden Sonntag über die Vorlage abstimmen.

Gegen die Abstimmungsvorlage wurde im Oktober ein Stimmrechtsrekurs von Stimmbürgern aus den Kreisen 5 und 10 eingereicht. Sie machten geltend, dass die Unterlagen für die Abstimmung «widersprüchliche und irreführende Angaben enthalten, die ein falsches Bild erzeugen und damit gegen die Wahl- und Abstimmungsfreiheit verstossen.» Es geht insbesondere um Aussagen des Stadtrats zur Anzahl gemeinnütziger Wohnungen, den Mietpreisen und der Finanzierung.

Nun wurde über den Rekurs entschieden: Der Bezirksrat weist diesen vollumfänglich ab, wie er in seinem Beschluss vom 20. November 2018 festhält. Mit diesem Entscheid bestätigt der Bezirksrat, dass die Stadt Zürich «ihre Pflicht, die Stimmberechtigten sachlich und quantitativ ausreichend zu informieren» erfüllt hat, schreibt die Stadt Zürich am Donnerstagmorgen in einer Mitteilung.

