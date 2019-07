Rentner schiesst auf Bäume und Häuser

Die Schaffhauser Polizei erhielt am Montagnachmittag kurz nach 14 Uhr die Meldung, dass in Stein am Rhein ein Mann mit einem

Luftgewehr in einem Wohnquartier herumschiesse. Tatsächlich fanden die Polizisten vor Ort einen älteren Herrn vor, der mit einem Kleinkalibergewehr auf umliegende Häuser, Bäume und in den Himmel schoss.

Verletzt wurde bei diesem Vorfall laut einer Mitteilung der Polizei niemand. Der Mann wurde in Polizeihaft genommen und das Kleinkalibergewehr sowie diverse Munition des Mannes wurden sichergestellt. Was der Grund für das Handeln des Mannes war und die Höhe der verursachten Sachschäden sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Der Rentner wird sich für sein Handeln vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen verantworten müssen. Im Einsatz standen Mitarbeitende der Stadtpolizei Stein am Rhein und der Schaffhauser Polizei.

(doz)