«Vier Meter Flammen» schlugen aus dem Dach

In der Montagnacht um 22.30 Uhr ging der Notruf ein: Das Restaurant Casa Loca in Villmergen steht in Flammen. Leserreporter schickten Bilder des Vollbrandes, der später durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Wie Mediensprecher Bernhard Graser auf Anfrage sagt, wurde niemand verletzt. Das Lokal war am Montagabend geschlossen. Der Sachschaden dürfte allerdings massiv sein. Die Brandursache werde derzeit abgeklärt.

«Fast vier Meter hohe Flammen»

Das «Casa Loca» ist nebst Restaurant jeweils auch auch eine beliebte Party-Lokalität. «Man kann dort gut essen und gegen 22 Uhr das Tanzbein schwingen. Es ist sehr schade, dass es abgebrannt ist», sagt ein Leserreporter, der den Brand mitangesehen hat.

«Ich war auf dem Heimweg vom Fussballtraining und sah die fast vier Meter hohen Flammen. Das Gebäude war schon bei meiner Ankunft nahezu vollständig zerstört.»



Ein Leserreporter filmte den Feuerwehreinsatz beim Casa Loca.

(kat)