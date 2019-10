Restaurant-Reservation kostet jetzt 100 Franken

Reservieren und dann nicht kommen – in vielen Restaurants bleiben Tische leer, obwohl das Lokal ausgebucht ist. Das Zürcher 5-Stern-Hotel Dolder Grand will nun mit einem neuen Reservationssystem etwas dagegen tun. Wer im Gourmetlokal The Restaurant, das 19 Gault-Millau-Punkte hat, einen Tisch buchen möchte, muss bereits im Voraus einen Teilbetrag bezahlen. Das neue System läuft seit zwei Wochen.

Umfrage Warst du schon mal im Hotel Dolder in Zürich? Ja, ich schlafe regelmässig dort.

Ich war dort schon mal essen.

Nicht im, aber vor dem Dolder: Ich hatte gehofft, einen Blick auf Justin erhaschen zu können.

Ich kenne nur die Eisbahn.

Nein, das könnte ich mir nicht leisten.

«Im Jahresdurchschnitt erscheinen 20 Prozent der Gäste nicht, besonders häufig am Freitag- und Samstagabend», sagt Sprecherin Anna Siroka. Darin eingerechnet sind auch jene, die weniger als 24 Stunden vorher absagen. «Die Gäste reservieren in mehreren Restaurants gleichzeitig und entscheiden sich kurzfristig, wo sie essen wollen.» Diese hohe Quote sei nicht nur für die Planung schwierig, sondern auch bedauerlich für andere Gäste. «Oft gibt es eine Warteliste. Wenn wir genügend früh wissen, dass jemand nicht kommt, können wir den Tisch weitergeben.»

Ein Drittel des Menüpreises

Zum Einsatz kommt beim Dolder Grand das US-amerikanische Online-Buchungssystem Tock, das bereits in den besten Restaurants der Welt verwendet wird – darunter dem New Yorker Eleven Madison Park, The Fat Duck im englischen Bray oder dem Noma im dänischen Kopenhagen. Laut der Mitteilung ist The Restaurant das erste Fine-Dining-Lokal, das Tock in der Schweiz einsetzt.

Bei einer Reservation für ein Abendessen wird die Kreditkarte des Gastes mit 100 Franken pro Person belastet. Das entspricht einem Drittel des Menüpreises. Die Reservation für ein Mittagessen kostet 50 Franken pro Person. Diese Vorauszahlung soll die Reservation verbindlicher machen. «Wir hoffen, dass wir so die Anzahl leerer Tische reduzieren können», sagt Siroka. Zudem könne man Mitarbeiter und Lebensmittel besser planen.

Das System erinnert den Gast fünf Tage vor dem Besuch automatisch an die Buchung. Die Reservation kann er dann bis 72 Stunden vorher kostenlos stornieren. Möglich ist aber auch, dass der Gast die Reservation auf andere Personen überträgt. Das neue System scheint anzukommen: «Unsere Gäste zeigen Verständnis für die neue Regelung», sagt Siroka. Bisher habe man noch keine negativen Rückmeldungen erhalten.

«Gebühr könnte immer mehr Thema werden»

Gastro Suisse will das neue Reservationssystem beim Dolder Grand im Detail nicht kommentieren. «Jeder Unternehmer entscheidet selbst, welche Praxis er für den jeweiligen Betrieb passend und richtig findet», sagt Direktor Daniel Borner auf Anfrage. Es sei aber unbestritten, dass es zu Umsatzeinbussen komme, wenn Gäste reservierten und nicht erscheinen würden. «Vor allem in der gehobenen Gastronomie können die Ausfälle beträchtlich sein.»

Genaue Zahlen seien ihm nicht bekannt. Doch: «Sollte sich das Problem weiter verschärfen, ist davon auszugehen, dass eine Reservationsgebühr insbesondere in Städten oder in der gehobenen Gastronomie immer mehr ein Thema wird.»

(tam)