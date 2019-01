Polizei ärgert sich über blockierte Rettungsgasse

Immer wieder blockieren Autofahrer die Rettungsgasse für die Einsatzkräfte. Das jüngste Beispiel hat sich am Montag vor dem Schöneichtunnel ereignet. Auf der A1L bei Zürich prallte ein Töfffahrer ins Heck eines Autos. Der 35-Jährige wurde dabei schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Der Tunnel musste aufgrund des Unfalls stadtauswärts über zwei Stunden gesperrt werden, was zu Stau führte.

«Es kommt immer wieder zu solchen Situationen»

Ein Video, das die Stadtpolizei Zürich am Dienstag auf Twitter veröffentlichte, zeigt den Versuch der Einsatzkräfte, zum Unfallort zu gelangen. Einfach ist es nicht: Ein weisser Lieferwagen versperrt die Rettungsgasse und hält die Einsatzkräfte auf. Dazu der Kommentar der Polizei: «Es zeigt sich wieder einmal, wie wichtig eine Rettungsgasse wäre. So funktioniert das nicht.»

Dass dieser Vorfall keine Ausnahme ist, bestätigt Christian Spaltenstein, Sprecher der Stadtpolizei Zürich: «Leider kommt es immer wieder zu solchen Situationen.» Der Grund: Die Leute würden oft nicht wissen, wie eine korrekte Rettungsgasse aussieht. «Wir versuchen, die Leute darauf hinzuweisen. Dafür wurde vor einigen Monaten eine schweizweite Kampagne lanciert.»

Keine Busse für den Fahrer des weissen Lieferwagens

Im Schweizer Strassenverkehrsrecht sei die Bildung einer korrekten Rettungsgasse sogar gesetzlich verankert. Wer sich nicht daran hält, muss damit rechnen, von der Polizei verzeigt zu werden: «Über die Höhe der Strafe entscheidet der zuständige Richter.»

Wichtig ist es laut Spaltenstein, dass die Verkehrsteilnehmer bei Anzeichen von Stau rechtzeitig reagieren. «Das heisst, Ruhe bewahren und sich möglichst links oder rechts einordnen, um so eine etwa drei Meter breite Rettungsgasse zu bilden.»

Was beim Fahrer des weissen Lieferwagens genau falsch gelaufen ist, kann Spaltenstein nicht beurteilen: «Ob eine polizeiliche Anzeige erfolgte, kann ich zur Zeit nicht sagen.» Notwendig dafür sei, dass die Polizisten die Nummer des Autokontrollschilds aufgeschrieben haben.

Reaktionen auf Twitter

Auf Twitter sind die User empört über das Video der Polizei. So schreibt eine Nutzerin: «So etwas macht mich so wütend. Wie kann man nicht über den eigenen Tellerrand hinaussehen?» Und eine andere Frau meint: «Egoistenpack. Jeder hat das Gefühl, zu kurz zu kommen.» Noch deutlichere Worte findet ein anderer Nutzer: «Nur Dubble uf de Strass. Billett abnehmen.»



(mon)