Rettungskräfte suchen 4-jährigen Zenel

Auf dem Gemeindegebiet von Möriken-Wildegg AG wird seit Donnerstagabend, 23. Mai 2019, ein vierjähriger Junge vermisst. Wie die Polizei bestätigt, war er mit seiner Mutter gegen 16:30 Uhr auf einem Spielplatz einer Blocksiedlung und verschwand urplötzlich. Nach vergeblicher Suche rief sie kurze Zeit später die Polizei.

Im Einsatz steht ein Grossaufgebot an Rettungskräften. Wie die Polizei bestätigt, dauerte die Suche bis tief in die Nacht. Auch ein Helikopter mit Wärmebildkamera wurde eingesetzt. Bernhard Graser sagt auf Anfrage: «Im Laufe der Nacht musste man die Suchaktion abbrechen. Leider fehlt von dem Jungen jede Spur.» Am Morgen wurde die Suche wieder aufgenommen. Es kommt erneut ein Helikopter zum Einsatz.

Zeugenaufruf der Polizei

In der Nähe des Spielplatzes befindet sich ein Bach, der in die Aare fliesst. Graser: «Es ist nicht auszuschliessen, dass der Junge in den Bach gefallen ist, der in die Aare mündet. Die Polizei ist auch mit Booten unterwegs, doch der hohe Wasserstand erschwert die Suche.»

Beim vermissten Jungen handelt es sich um den vierjährigen Zenel. Personen, welche Angaben über den Aufenthaltsort des

vermissten Kindes machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Aargau in Verbindung zu setzen.





