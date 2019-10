Riesenkürbis verpasst Schweizer Rekord knapp

Nur 3,5 Kilogramm haben dem Riesenkürbis von Beni Meier aus Dättlikon ZH gefehlt, um den 2014 von ihm aufgestellten Schweizer Rekord zu egalisieren. Meiers Kürbis brachte dieses Jahr aber nur 950 Kilogramm auf die Waage, als dessen Gewicht am Wochenende an der Schweizermeisterschaft im Kürbiswiegen auf dem Bächlihof in Jona SG bestimmt wurde.

Umfrage Haben Sie gern Kürbis? Ja, das ist Herbst.

Wenn es sein muss, esse ich Kürbis.

Nein, das ist mir zu gesund.

Gut halb so schwer war der Kürbis von Martin Knellwolf aus Brittnau AG. Mit 476,4 Kilogramm landete sein Exemplar auf dem zweiten Platz. Platz 3 ging an Newcomer Alessio Muscas aus St. Moritz GR mit einem 465 Kilogramm schweren Kürbis – «eine beachtliche Leistung für eine erste Teilnahme», heisst es in der Mitteilung der Jucker Farm.

Neue Schweizer Rekorde gab es dafür beim Gemüse. Jürg Wiesli brachte unter anderem eine 76 Zentimeter lange Gurke und eine 534 Gramm schwere Peperoni mit. Christian Oberhänsli brach mit seiner 6,43 Meter langen Sonnenblume den aktuellen Schweizer Rekord.

(tam)