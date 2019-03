Mädchen soll auf Schulweg belästigt worden sein

Sorge bei den Eltern in der Zürcher Gemeinde Rüti: Per Whatsapp kursiert zurzeit eine Nachricht, wonach eine Primarschülerin des Schulhauses Lindenberg auf dem Heimweg sexuell belästigt worden sei. Absender sind die Eltern des betroffenen Mädchens. Sie haben die Polizei eingeschaltet, wie «Zueriost» berichtet.

Auch die Schule in Rüti weiss Bescheid. Wie Schulpräsident Stephan Inauen der Zeitung sagt, wurde er per Mail von den Eltern informiert. Es handle sich dabei um einen Vorfall mit «exhibitionistischen Tendenzen».

«Unten nackt und erregt»

Der Vorfall ereignete sich laut «Zueriost» Anfang der Woche an der Zelgstrasse. Das Mädchen sei allein unterwegs gewesen. Ein Mann in einem schwarzen Auto soll zu ihr gefahren sein und sie nach dem Bahnhof gefragt haben. Der 20 bis 30 Jahre alte Mann sei dabei «unten nackt und erregt» gewesen. Schockiert sei das Mädchen nach Hause gerannt.

Bei der Kantonspolizei bestätigt man, dass eine Anzeige gegen unbekannt wegen sexueller Belästigung einer Minderjährigen eingereicht worden sei. «Wir haben Ermittlungen aufgenommen», sagt Sprecherin Carmen Suber.

Bereits ähnliche Fälle

Erst kürzlich meldeten Schulkinder in zwei Zürcher Gemeinden einen unbekannten Mann, der sich ihnen gegenüber seltsam verhalten haben soll. So wurde in Volketswil ein Bub auf dem Schulweg von einem Fremden angesprochen und am Rücken berührt.

In Oberglatt kam es zu einer ähnlichen Situation. Eine Primarschülerin wurde auf dem Schulweg von einem Mann angegangen. Die jeweiligen Schulen in Oberglatt und Volketswil reagierten sofort und verschickten unabhängig voneinander ein Schreiben an die Eltern.



(mon)