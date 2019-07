Rundfunk.FM bringt Ibiza-Grössen nach Zürich

Das Festival Rundfunk.FM ist ein Publikumsmagnet im Sommerprogramm der Stadt Zürich. Vom 25. Juli bis am 6. September ist es auch dieses Jahr beim Landesmuseum zu Gast und sorgt täglich von 17 bis 24 Uhr für Partyfeeling unter freiem Himmel.

Gründer Oliver Scotoni erwartet mehrere Tausend Besucher pro Tag und bleibt dabei seinem Programm treu: «Nationale und internationale DJ-Grössen zeigen ihr Können bei uns auf der Bühne, und wer nicht live dabei sein kann, kann die DJ-Sets bei uns im Radio hören.» Elf Bars und diverse Foodstände sorgen für die Verpflegung der Besucher.

Ibiza-Grössen und wöchentlicher Hive-Abend

Neu ist dieses Jahr der Ausbau bei den Themenabenden. So ist die Radiostation Ibiza Sonica jeden Mittwoch mit DJ-Legenden zu Gast in Zürich, die den Ibiza-Sound in den 90er-Jahren geprägt haben. Darüber freut sich Scotoni besonders: «Diese Sets sind live in Zürich und in Ibiza hört man es zeitgleich im Radio.»

Ausserdem hat der 45-Jährige jeden Donnerstag eine Zusammenarbeit mit dem Hive Club. «Die internationalen Headliner treten zuerst bei uns auf und ab 24 Uhr geht die Party dann im Hive weiter.»

Das Rundfunk.fm-Radio ist täglich ab 8 Uhr morgens auf den Frequenzen UKW Zürich-Süd 10.72 MHz, UKW Zürich-Nord 88,1 MHz sowie auf DAB+ und online auf Rundfunk.fm hörbar. Von 8 bis 12 Uhr übernimmt Gründer Scotoni das DJ-Pult jeden Tag gleich selber.

(lar/wed)