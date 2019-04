SBB-Mitarbeiterin warnt vor Billettkontrollen

Eine junge Frau ist auf Instagram sehr aktiv. Auf ihrem Profil erfährt man, dass sie bei der SBB arbeitet – ihrer Uniform nach als Kontrolleurin. Ihre knapp 1000 Follower warnt sie dabei vor Billettkontrollen.

«Hüt Kontrolle uf S16 Küsnacht–Oerlike» oder «Liebi Lüt, hüt Kontrolle uf S15 und S5. Kaufend Billett», schrieb sie vor wenigen Tagen. Doch ist es überhaupt zulässig, auf den sozialen Medien vor Billettkontrollen zu warnen? Schliesslich sind dort Warnungen vor Polizeikontrollen verboten.

Gemäss der SBB handelte die junge Mitarbeiterin korrekt. «Wenn Mitarbeitende fachlich korrekt und sachlich über ihren Arbeitsalltag in Social Media entlang der Richtlinien kommunizieren, ist dagegen nichts einzuwenden», sagt ein Sprecher.

Billettkontrollen erfolgen ohnehin in Uniform

Anders als bei anderen Transportunternehmungen erfolgten die Billettkontrollen bei der SBB ohnehin meistens in Uniform und kaum in Zivilkleidung, so der Sprecher: «Daher ist auch im realen Alltag ein Mitarbeitender der SBB zu erkennen, der für eine Kontrolle in einen Zug steigt.» Personalrechtliche Folgen hat die Aktion gemäss Sprecher also keine.

Zudem könne man nicht abschliessend sagen, ob die junge Frau, die auf Insta nicht mit echtem Namen auftritt, wirklich bei der SBB arbeitet. «Aufgrund der eingeblendeten Arbeitsmittel ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass es sich um eine SBB-Mitarbeiterin handelt.»

Fotos während der Arbeit sind erwünscht

Gemäss dem SBB-Sprecher sind viele Mitarbeiter des Transportunternehmens auf den sozialen Medien aktiv. «Wir überwachen diese auch nicht, haben aber Guidelines erarbeitet, die generell im Umgang mit Social Media eingehalten werden sollen.»

Unter anderem heisst es dort, dass selbstgemachte Bilder mit offiziellen SBB Elementen wie Gebäuden, Züge, Logos, Uniformen oder SBB-Mitarbeitenden bei der Arbeit erlaubt und sogar erwünscht seien.

«OMG Chillend»

Trotzdem scheint es der jungen Kontrolleurin bei ihren Aktivitäten auf Social Media nicht ganz wohl zu sein. Als ihr 20 Minuten eine Anfrage schickte, nahm sie umgehend ihre Warnungen vor Billettkontrollen von ihrem Instagram-Profil. Stattdessen postete sie die Nachricht der Journalistin und kommentierte diese: «OMG Chillend.»



(som)