Sie entscheiden, wer im HB einen Pop-Up-Laden erhält

In der Passage Löwenstrasse im Zürcher Hauptbahnhof lanciert die SBB vom 1. Februar bis 2. April 2019 ein neues Pop-Up-Konzept mit dem Namen Smart Emma. Der Laden soll Platz bieten für verschiedene Produkte und Dienstleistungen von lokalen Anbietern. Welche Läden im Smart Emma einziehen dürfen, entscheidet aber nicht die SBB, sondern die Öffentlichkeit.

Das Interesse an der Ladenfläche ist gross: Insgesamt 64 Schweizer Läden und Marken bewerben sich beim Online-Voting auf der SBB-Website smartemma.sbb.ch. «Je nach Resultat des Online-Votings werden mehrere Anbieter gleichzeitig den Laden betreiben», heisst es bei der SBB. Die Anbieter würden dann alle zwei Wochen wechseln.

Zero Waste auf Platz 1

Das Voting ist noch bis am 10. Januar offen. Mit fast 4000 Likes liegt das Zero-Waste-Ladenkonzept des Zü-Wi-Bü Unverpackt Netzwerkes mit Abstand auf Platz 1. Dahinter folgen die Say Chocolate Boutique, der Dietiker Cider aus lokalen Äpfeln und die Holzstangl – eine Holzmanufaktur aus dem aargauischen Schöftland. In der Verlosung ist zudem auch das Zürcher Bienen-Start-Up Wildbiene + Partner, die Firma Alpenhirt, die Bündner Trockenfleisch- sowie auch Hanf-Produkte anbietet, und die Caritas, die mit einem Secondhand-Shop in den Hauptbahnhof einziehen möchte.

