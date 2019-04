Stadträtin Yvonne Beutler (SP) tritt zurück

Im Winterthurer Stadtrat kommt es zu einer personellen Veränderung. Die Stadt hat am Mittwoch kurzfristig zu einer Medienkonferenz eingeladen. Im Rahmen dieser Information gab Finanzvorsteherin Yvonne Beutler (SP) überraschend ihren Rücktritt per Ende Oktober bekannt. Sie wolle nach fast sieben Jahren im Stadtrat eine neue Herausforderung annehmen.

Beutler wird für die Beratungsfirma «Res Publica» tätig sein. Sie sei abgeworben worden. Dort wird sie unter anderem als Beraterin für öffentliche Verwaltungen tätig sein. Ein politisches Amt könne sie sich vorerst nicht mehr vorstellen.

Zwei umfangreiche Sanierungsprogramme

Der Stadtrat bedauert ihren Entscheid, wie es in einer Mitteilung heisst. Als wichtigste Vorhaben und Projekte in ihrer Amtszeit seien zwei umfangreiche Sanierungsprogramme hervorzuheben, mit denen der städtische Finanzhaushalt in schwierigen finanziellen Zeiten markant entlastet werden konnte. Ebenfalls sei unter ihrer Führung eine erste gesamtstädtische Informatikstrategie erarbeitet worden.

Der erste Wahlgang der Ersatzwahl wird voraussichtlich noch vor den Sommerferien stattfinden. Ein allfälliger zweiter Wahlgang würde am 1. September durchgeführt.

