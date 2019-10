Eine Wahlfeier hatte die SP im Café Boy in Zürich angekündigt. Doch die Stimmung wurde am Sonntag vom Resultat der Nationalratswahlen getrübt. Die Partei verlor im Kanton Zürich zwei Sitze, gleich viel wie die SVP. Trotzdem bleibt die SP zweitstärkste Kraft hinter der SVP. Je einen Sitz verloren BDP und CVP. Zugelegt haben Grüne und GLP – je drei Sitze.

Umfrage Hast du gewählt? Aber sicher doch!

Noch nicht, ich gehe noch an die Urne.

Nein, zu viel Aufwand.

Nein, keine Lust.

Nein, ich kann ja eh nichts ändern.

Bei der SP ist die Enttäuschung gross: «Diesen deutlichen Verlust haben wir nicht erwartet», sagt Co-Präsident Andreas Daurù nach der Verkündung des Endergebnisses am Abend. Der überraschende Verlust tue weh. Dennoch gebe es auch Grund zur Freude: «Unser Ständerat Daniel Jositsch wurde glanzvoll wiedergewählt.» Zudem habe Linksgrün schweizweit klar gewonnen.

«SP politisiert seit vielen Jahren ökologisch»

Warum der Verlust so hoch ausgefallen sei, müsse man analysieren. «Vermutlich haben wir vor allem an die Grünen und die GLP verloren. Wir sind das Opfer der grünen Welle, obwohl die SP seit vielen Jahren ökologisch politisiert», so Daurù. Das habe man den Wählerinnen und Wählern wohl nicht genügend vermitteln können. Dass der Wirbel der SP um die Abstimmung im letzten Jahr über das Fussballstadion in der Stadt Zürich eine Rolle gespielt hat, könne er sich nicht vorstellen.

«Die Verluste sind im ganzen Kanton etwa gleich hoch.» Auch im Wahlkampf habe man Vollgas gegeben und sich nicht ausgeruht. Daurù gibt sich zuversichtlich: «In den nächsten vier Jahren kommen Themen auf uns zu, bei denen die SP punkten kann.»

Zieht sich Köppel als Ständeratskandidat zurück?

SP-Ständerat Daniel Jositsch hat seine Wiederwahl mit einem Glanzresultat geschafft – entgegen dem Verlust der Zürcher SP bei den Nationalratswahlen. Mit über 216 000 Stimmen übertraf Jositsch das absolute Mehr deutlich. Um seinen Sitz im Ständerat bangen muss Ruedi Noser (FDP). Er erreichte das absolute Mehr nicht, liegt mit 141 700 Stimmen aber vorn. Er ist überzeugt, dass es im zweiten Wahlgang reichen wird.

Auf Platz drei landete «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel (SVP) mit 107 500 Stimmen. Er wird vor­aussichtlich am Donnerstag bekannt geben, ob er nochmals antritt. Ein überraschend gutes Resultat erzielte Marionna Schlatter (Grüne). Sie belegt den vierten Platz mit mehr als 95 000 Stimmen, vor Tiana Angelina Moser (GLP) mit über 80 000 Stimmen. Schlatter wird beim zweiten Wahlgang am 17. November nochmals antreten, Moser entscheidet sich bis Dienstag.

(tam)