Wahl eines Deutschen an SVP-Spitze sorgt für Ärger

Ärger bei der Stadtzürcher SVP-Kreispartei am Zürichberg. Wegen der Wahl des Deutschen Daniel Buchta als Mitglied der siebenköpfigen Spitze der Kreispartei 7/8 gab es in der Mitgliederversammlung am Dienstagabend heftigen Widerstand. Allen voran wetterte SVP-Kantonsrat Hans-Peter Amrein gegen das neue Mitglied.

Umfrage Wählen Sie SVP? Ja, seit vielen Jahren.

Habe ich auch schon.

Nein, auf keinen Fall.

«Buchtas Wahl ist eine Bereicherung»

Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, habe ihn die Wahl des 29-jährigen Deutschen derart verärgert, dass er sogar seinen Austritt aus der Kreispartei angedroht habe. Dazu äussern will sich Amrein aber nicht: «Sitzungen, die nicht öffentlich sind, kommentiere ich nicht. Das ist eines Politikers nicht würdig.»

Anders sieht es der Präsident der Kreispartei, Urs Fehr. Für ihn ist die Wahl Buchtas eine Bereicherung für die Partei. Der 29-Jährige stehe zu den Werten der SVP und sei engagiert, sagt Fehr. Zudem zeige die SVP damit, dass sie offen für Ausländer sei.

Die Kantonalpartei wird sich am Donnerstagabend dazu beraten. «Wir sind informiert und besprechen unsere Haltung an unserer Sitzung», sagt der neue Präsident Patrick Walder. Wie er zum «Tages-Anzeiger» sagt, sei ihm aber kein weiterer Fall von einem Ausländer bekannt, der in einem Parteivorstand sitze.





(mon)