«Er überschreitet jegliche Form von Anstand»

SVP-Nationalrat Andreas Glarner hat auf Facebook die Handynummer einer Stadtzürcher Primarschullehrerin veröffentlicht. Versehen mit dem Hinweis, man möge sie anrufen und ihr die Meinung sagen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Grund: Die Frau wies in einem Elternbrief darauf hin, dass muslimische Kinder während des gerade aktuellen Fests des Fastenbrechens zu Hause bleiben können, ohne dafür einen Jokertag einzusetzen. So, wie dies in der kantonalen Volksschulverordnung vorgesehen ist.

«Wahnsinn an Schweizer Schulen»

Das Handy der Lehrerin klingelte darauf Dutzende Male, wie der «Tages-Anzeiger» weiter schreibt. Die ersten drei Anrufe nahm die Frau noch entgegen, dann wurde ihr die Belastung zu gross. Schliesslich musste sie das Telefon ganz ausschalten. Auch auf dem Schulsekretariat läutete es andauernd.

Glarner entfernte Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer der Frau erst Stunden später auf Druck des Stadtzürcher Schul- und Sportdepartements. Er rechtfertigt seine Aktion damit, dass «Schweizerinnen und Schweizer erfahren müssen, was für ein Wahnsinn an unseren Schulen läuft». Dass die Lehrerin lediglich über eine Regel informierte, die an sämtlichen Schulen im Kanton Zürich gilt, ist Glarner nach eigenem Bekunden der Zeitung gegenüber gleichgültig.

«Überschreitet jegliche Form von politischem Anstand»

Am Mittwochmittag meldet sich die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) zu Wort und verurteilt das Verhalten von Andreas Glarner: «Mit diesem Verhalten überschreitet er jegliche Form von politischem Anstand und Fairness und verletzt die persönliche Integrität dieser Lehrperson», heisst es in der Mitteilung. Falls die Lehrerin rechtliche Schritte gegen Glarner in Erwägung zieht, würde die Bildungsdirektion sie dabei unterstützen.

Die Dispensation von Schülerinnen und Schülern aus religiösen Gründen habe im Kanton Zürich eine lange Tradition und sei rechtlich klar geregelt. «Früher waren es in erster Linie die katholischen Kinder, die im reformierten Kanton Zürich an gewissen Feiertagen dispensiert wurden sowie jüdische Kinder», heisst es weiter. Falls sie das wünschen, würden heute Kinder sämtlicher Religionen an einzelnen Tagen pro Jahr dispensiert, wenn in ihrer Glaubensgemeinschaft ein hoher Feiertag ist.

(chk)