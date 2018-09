SVP-Konkurrent greift Rickli mit Macho-Fragen an

Wer tritt in die Fussstapfen des Zürcher Baudirektors Markus Kägi? Am Dienstagabend entscheidet die Zürcher SVP, wer im Frühjahr 2019 für den Zürcher Regierungsrat kandidieren soll. Zur Auswahl stehen die Nationalrätin Natalie Rickli und der bisherige Zürcher Kantonsrat Christian Lucek aus Dänikon.

Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, hat Lucek am Montagnachmittag von seiner Arbeitsadresse des Verteidigungsdepartements aus ein E-Mail an seine Parteikollegen verschickt, das es in sich hat. So will der SVP-Politiker über einzelne Behauptungen zu seiner Person aufklären, etwa woher sein Name stammt oder dass er als «Militärkopf» nicht nur befehlen kann.

Ein «hübsches Wahlplakat» reiche nicht

Unter «weitere mögliche Aufhänger in der Diskussion» kommt er dann auch auf seine deutlich bekanntere Konkurrentin zu sprechen – und sorgt mit Macho-Fragen für Aufregung. Rickli soll nach dem Zivilstand und möglicher Familienplanung gefragt werden. Auch die Frage «Wollen wir vier Frauen im Regierungsrat?» ist in der Auflistung zu finden.

Weiter schreibt Lucek im E-Mail, dass ein «hübsches Wahlplakat» nicht reiche. «Es geht vor allem darum, während möglichst acht Jahren in einem 16-Stunden-Knochenjob harte Arbeit zu leisten.»

Das sagt Lucek zu seinem E-Mail

Angesprochen auf das E-Mail, sagt Lucek zum «Tages-Anzeiger», dass dies Fragen seien, die die Basis beschäftigten. Die Frage, ob man vier Frauen im Zürcher Regierungsrat wolle, sei ernst gemeint, weil es schon schwierige Situationen in der Regierung gegeben habe – «weil es in der Psychologie anders gespielt hat». Dass man Frauen zur Familienplanung befrage und Männer nicht, sei nun einmal so. «Auch grosse Unternehmen machen das, wenn sie Führungskräfte suchen.»

SVP-Nationalrätin Natalie Rickli hat sich bisher nicht zum E-Mail ihres Parteikollegen geäussert.

(20M)